В Подмосковье у "Миссис Россия - 2010" конфисковали автомобиль за пьяную езду За повторное вождение в пьяном виде у "Миссис Россия -2010" забрали машину

Москва25 авг Вести.Красногорский городской суд признал Веронику Дремлюгу виновной в том, что она села за руль в состоянии алкогольного опьянения, хотя раньше уже получала наказание за такое же нарушение. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В марте 2026 года подсудимая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь села за руль своей машины в нетрезвом состоянии и на 29-м километре автодороги М-9 "Балтия" совершила дорожно-транспортное происшествие говорится в сообщении

Суд назначил женщине 350 часов обязательных работ и запретил водить транспорт в течение 2 лет и 6 месяцев. Кроме того, ее автомобиль Porsche Cayenne конфисковали в пользу государства.

В 2010 году Вероника Дремлюга из Владивостока получила титул "Миссис Россия". На тот момент ей было 23 года. После победы в конкурсе она переехала в подмосковный Красногорск.