Пенсионер из Южно-Сахалинска обвиняется в краже имущества из рюкзака Пожилой сахалинец украл оставленный без присмотра рюкзак с имуществом на 63 тыс.

Москва16 сен Вести.Житель Южно-Сахалинска 75 лет обвиняется в краже из рюкзака имущества на 63 тысячи рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

Установлено, что 4 июня 2026 года мужчина находился на Рябиновой набережной реки Рогатки. На одной из скамеек он заметил оставленный без присмотра рюкзак. Убедившись, что рядом никого нет, обвиняемый взял его и осмотрел содержимое. В рюкзаке находились мобильный телефон, пауэрбанк, зарядное устройство, банковская карта и беспроводные наушники. Мужчина решил присвоить вышеуказанное имущество и забрал рюкзак с его содержимым… Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей отметили в пресс-службе

В одной из мастерских по просьбе пенсионера удалили информацию с телефона, после чего мужчина установил в него свою SIM-карту и стал пользоваться. Остальное похищенное имущество фигурант хранил по месту жительства.