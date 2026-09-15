Уссуриец оформил кредитную карту на москвичку и украл у нее 185 тысяч рублей

Житель Уссурийска задержан по подозрению в краже денег с банковского счета Уссуриец оформил кредитную карту на москвичку и украл у нее 185 тысяч рублей

Москва15 сен Вести.Сотрудники полиции Уссурийска задержали подозреваемого в краже 185 тысяч рублей с банковского счета, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В полицию с заявлением о краже обратилась 26-летняя жительница Москвы, пояснившая, что неизвестный получил доступ к ее личному аккаунту в банке и оформил на ее имя кредит, который потратил в магазинах Уссурийска. Ущерб составил 185 000 рублей.

Личность подозреваемого вскоре была установлена – им оказался 36-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина сознался, пояснив, что натолкнулся в социальных сетях на объявление об утере паспорта и банковской карты. К объявлению была приложена цифровая копия утерянного документа и банковской карты на имя заявительницы.

У подозреваемого возник преступный умысел с целью обогащения. Воспользовавшись персональными данными москвички, злоумышленник перерегистрировал вход в личный кабинет банка на новый абонентский номер, после чего оформил виртуальную кредитную карту и совершал по ней покупки, пока карту не заблокировали написали в пресс-службе

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет лишения свободы по статье о краже. Он также проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.