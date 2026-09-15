Москва15 сен Вести.В Улан-Удэ 56-летняя горожанка пыталась ввести следствие в заблуждение, чтобы избежать ответственности по кредитным обязательствам, сообщается в MAX-канале МВД Бурятии.

В полицию поступило заявление от местной жительницы о хищении у нее 3 миллионов рублей. Женщина утверждала, что стала жертвой преступления. Стражи выяснили, что указанную сумму женщина получила в банке под залог собственной недвижимости. Она исправно платила вносила платежи, но потом перестала. Столкнувшись с требованиями банка вернуть долг и угрозой потери залогового имущества, женщина решила пойти на крайние меры - обратилась в полицию с вымышленным заявлением о краже.

Подозреваемая призналась в содеянном, пояснив, что полученные в кредит деньги потратила на онлайн-развлечения. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе и обвинении лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления говорится в сообщении

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.