Жительнице Саратовской области грозит до 2 лет за заведомо ложный донос

Саратовскую жительницу подозревают в ложном доносе для сокрытия взятого кредита Жительнице Саратовской области грозит до 2 лет за заведомо ложный донос

Москва20 июн Вести.В Саратовской области жительницу Новоузенска подозревают в заведомо ложном доносе. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в MAX.

При проверке было установлено, что 36-летняя женщина просрочила платежи по кредиту. Чтобы не платить долговую задолженность, она решила совершить заведомо ложный донос.

Гражданка обратилась в полицию и сообщила о том, что не брала кредит в одной из микрофинансовых организаций, а якобы от ее имени действовали неизвестные злоумышленники говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.