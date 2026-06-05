Адвокат предупредила, чем чревато сокрытие кредита при новом займе Адвокат перечислила опасные ошибки заемщиков при взятии нового кредита

Москва5 июн Вести.Сокрытие действующих кредитов при оформлении нового займа может привести к уголовной ответственности по статьям о мошенничестве в сфере кредитования и подделке документов. Об этом предупредила адвокат Диана Мангутова.

Эксперт в беседе с NEWS.ru перечислила действия, которые могут караться по уголовной статье при оформлении кредита.

Самая опасная ошибка при оформлении кредита — указание недостоверных сведений ради одобрения сказала Мангутова

Кроме того, незаконными являются предоставление фальшивой справки о доходах или поддельной трудовой книжки, а также использование подписи супруга без его ведома.

Адвокат также перечислила самые распространенные ошибки заемщиков - это подписание договора без прочтения, ориентация на рекламную ставку вместо полной стоимости кредита, согласие на страховку "по умолчанию" и согласие на уступку прав требования, вследствие чего долг может быть продан коллекторам.

Кроме того, Мангутова обратила внимание, что в договоры стали включать условие о внесудебном взыскании долга через нотариуса — после этого приставы могут арестовать счета и списывать зарплату.

Ранее корпоративный юрист уже рассказывала, что заемщики вправе вернуть стоимость навязанной страховки, так как требование обязательного страхования для одобрения кредита противоречит закону.