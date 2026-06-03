В СК рассказали подробности дела о жительнице Воронежа, скрывшей более 168 руб. СК: жительница Воронежа скрыла больше 168 руб. при получении соцвыплат

Москва3 июн Вести.Жительница Воронежа, ставшая фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, скрыла больше 168 рублей доходов при получении соцвыплат. Об этом заявили в СУ СК России по региону.

Высказывались суждения о якобы незаконном привлечении фигурантки к уголовной ответственности и тиражировалась озвученная ею и защитником версия о превышении дохода суммарно на 168 рублей. Указанные доводы полностью опровергаются собранными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, оперативными материалами… изучением банковской документации о движении денежных средств на счетах обвиняемой подчеркнули в ведомстве в мессенджере MAX

По версии следствия, в 2024 году мастер по наращиванию ресниц заключила социальный контракт, в рамках которого ей перечислили 300 тысяч рублей. При этом для получения выплат она предоставила документы с ложной информацией, указав, что ее доход не превышает прожиточный минимум.

Девушке предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Если ее вина будет доказана в суде, ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее доклад о расследовании дела запросил председатель СКР Александр Бастрыкин.