Расследование дела о сокрытии 168 рублей возобновлено в Воронеже В Воронеже возобновили расследование дела о сокрытии 168 рублей

Москва1 июн Вести.СК возобновил расследование уголовного дела в отношении самозанятой мастерицы по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль из Воронежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

Производство следственных действий по уголовному делу… возобновлено говорится в материалах

Девушке предъявили обвинение в мошенничестве при получении социальных выплат. По данным следствия, в июне 2024 года Елизавета получила субсидию в размере 350 тысяч рублей для открытия собственного салона красоты. Выяснилось, что за трехмесячный период доход мастерицы ежемесячно превышал допустимый лимит на 56 рублей.

Общая сумма сокрытия дохода составила 168 рублей. Теперь Пигуль грозит лишение свободы сроком до шести лет.