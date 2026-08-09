В Москве девушка зарабатывала на жизнь порнографией и теперь пойдет под суд Публиковавшая порнографические материалы девушка пойдет под суд в Москве

Москва9 авг Вести.Мещанский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Регины Козубович, обвиняемой в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов с использованием интернета и извлечением дохода. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По версии следствия, Козубович размещала откровенные фотографии в Telegram-канале. СМИ также сообщали, что девушка обращалась к подписчикам с просьбами оплатить ее ипотеку и приобрести различные подарки.

Согласно материалам суда, Козубович предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" и "в" части 3 статьи 242 УК РФ. Речь идет о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и извлечением дохода.

В конце июля сообщалось о задержании секс-блогера Сони Мармеладовой настоящее имя Софья Вершинина). По данным следствия, она создала платный закрытый канал в Telegram и на продаже откровенных видео заработала более 30 млн рублей.