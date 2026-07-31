Москва31 июлВести.Мещанский районный суд Москвы вынес приговор в отношении блогера Сони Мармеладовой (настоящее имя Софья Вершинина), передает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.
Ее признали виновной в распространении порнографии. Согласно материалам уголовного дела, она публиковала в приватных каналах кадры со своим участием, заработав таким образом около 30 миллионов рублей.
Назначить Вершининой наказание в виде трех лет лишения свободы условноприводит агентство слова своего собеседника
Отмечается, что прокурор просил у судьи отправить фигурантку в колонию на 3,5 года.