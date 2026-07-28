На секс-блогера возбуждено уголовное дело за распространение порно в интернете

Секс-блогершу задержали за распространение порнографии На секс-блогера возбуждено уголовное дело за распространение порно в интернете

Москва28 июл Вести.Секс-блогер Соня Мармеладова (настоящее имя Софья Вершинина) задержана за распространение порно в интернете. По данным следствия, она создала платный закрытый канал в Telegram и на продаже откровенных видео заработала более 30 млн рублей. Об этом сообщает Baza.

Силовики получили доступ к приватному каналу и позже экспертиза признала полученные оттуда материалы порнографическими говорится в сообщении

По данным следствия, с 2022 года Вершинина жила в Москве и зарабатывала на жизнь проституцией, а позже стала работать онлайн.

Сейчас дело Вершининой рассматривается в суде. Она обвиняется в изготовлении и распространении порнографии в интернете группой лиц по предварительному сговору.

Девушке грозит до шести лет лишения свободы.