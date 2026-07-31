Москва31 июл Вести.Игрушки для взрослых, среди которых кожаный чокер, наручники и портупеи, постановили вернуть секс-блогеру и порноактрисе Соне Мармеладовой (настоящее имя - Софья Вершинина) по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор Соне Мармеладовой, ей назначили три года условно за изготовление и распространение порно. Согласно материалам уголовного дела, она публиковала в приватных каналах кадры со своим участием, заработав таким образом около 30 миллионов рублей.