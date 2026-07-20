Суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам за сбыт мефедрона

Блогер Ярошик приговорена к 13 годам за сбыт мефедрона под видом обычных товаров Суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам за сбыт мефедрона

Москва20 июл Вести.Московский областной суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам заключения за сбыт наркотиков. Об этом сообщила прокуратура Подмосковья в MAX.

Женщину признали виновной по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

По данным прокуратуры, Ярошик входила в преступную группу и являлась отправителем. Она получала через тайники-закладки крупные партии мефедрона, для конспирации покупала предметы бытовой техники, расфасовывала в них наркотик и пересылала другим участникам группировки под видом легальных товаров.

С сентября по октябрь 2023 года блогер поместила наркотики в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку, минимойку, а затем отправила посылки по почте в Сахалинскую и Калининградскую области, Приморский и Хабаровский края.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота во время оперативно-розыскных мероприятий изъяли почти 4 кг мефедрона.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области суд приговорил Веронику Ярошик к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Уголовное дело в отношении остальных участников группы выделено в отдельное производство.