Петербурженка осуждена на 17 лет за изготовление мефедрона в Подмосковье

В Подмосковье осуждена петербурженка, участвовавшая в изготовлении мефедрона Петербурженка осуждена на 17 лет за изготовление мефедрона в Подмосковье

Москва15 июл Вести.В Подмосковье осуждена жительница Санкт-Петербурга, признанная виновной в производстве наркотиков в особо крупном размере. Как сообщает региональная прокуратура, ей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Анны Сергеевой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ… Назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Согласно материалам уголовного дела, с марта по октябрь 2024 года петербурженка "работала" в нарколаборатории и принимала участие в незаконном производстве мефедрона, организованном в арендованном доме в одном из СНТ Истры. Совместно с сообщниками, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, она изготовила более 75 килограммов наркотических веществ.

Кроме того, в обязанности женщины входила фото- и видеофиксация так называемых закладок.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.