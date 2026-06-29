В Новой Москве силовики задержали жительницу Подмосковья с 3 кг наркотиков

В Новой Москве за попытку сбыта наркотиков задержана жительница Подмосковья В Новой Москве силовики задержали жительницу Подмосковья с 3 кг наркотиков

Москва29 июн Вести.На территории Новой Москвы полиция задержала 31-летнюю женщину, планировавшую сбыть три килограмма наркотиков на территории Краснопахорского района. Подробности пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила в MAX.

При осмотре лесного массива рядом с СНТ "Родник" полицейские обнаружили тайник - черный пакет с шестью свертками говорится в сообщении

По результатам исследования, в одном из свертков находился мефедрон. Общий вес найденного составило 2 598,36 г. Содержимое направлено на экспертизу. По предварительным данным, партия предназначалась для распространения на территории Московского региона.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемую арестовали. Продолжается установление лиц, причастных к организации канала наркосбыта.