Москва4 июнВести.В Башкирии перед судом предстанет жительница Зианчуринского района. Ее обвиняют в ложном доносе на бывшего супруга, сообщает прокуратура республики в MAX.
По материалам следствия, в марте 2026 года 28-летняя женщина написала заявление в полицию о незаконном проникновении в жилище ее экс-супруга и совершении им кражи золотых украшений.
В ходе проверки по данному сообщению выяснилось, что она оговорила мужчину, испытывая к нему личную неприязнь, а драгоценности ранее передала ему самаговорится в сообщении
Фигурантка признала свою вину. Дело по статье о заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении тяжкого преступления будет рассматриваться в Кугарчинском межрайонном суде.