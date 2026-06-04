В Башкирии женщину обвиняют в ложном доносе на бывшего мужа

Жительницу Башкирии будут судить за ложный донос на бывшего мужа В Башкирии женщину обвиняют в ложном доносе на бывшего мужа

Москва4 июн Вести.В Башкирии перед судом предстанет жительница Зианчуринского района. Ее обвиняют в ложном доносе на бывшего супруга, сообщает прокуратура республики в MAX.

По материалам следствия, в марте 2026 года 28-летняя женщина написала заявление в полицию о незаконном проникновении в жилище ее экс-супруга и совершении им кражи золотых украшений.

В ходе проверки по данному сообщению выяснилось, что она оговорила мужчину, испытывая к нему личную неприязнь, а драгоценности ранее передала ему сама говорится в сообщении

Фигурантка признала свою вину. Дело по статье о заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении тяжкого преступления будет рассматриваться в Кугарчинском межрайонном суде.