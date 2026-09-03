Почти 300 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Сахалина Жительница Южно-Сахалинска отдала 290 тыс. мошенникам за "продление услуг связи"

Москва3 сен Вести.Жительница Южно-Сахалинска 1973 года рождения перевела мошенникам 290 тысяч рублей под предлогом "продления договора связи", сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

По словам потерпевшей, звонок от неизвестного, который представился сотрудником компании сотовой связи, поступил 29 августа. Мужчина предложил ей продлить договор связи, для чего потребовал код из СМС.

Вскоре после этого женщине пришло сообщение о "взломе аккаунта на портале "Госуслуги" с указанием телефона "горячей линии". Позвонив по указанному номеру, потерпевшая была убеждена "специалистом", что для спасения ее сбережений необходимо срочно перевести их на "безопасный счет", что она и сделала отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Ведется следствие.