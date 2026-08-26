Южносахалинец стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на виртуальных биржах Житель Южно-Сахалинска потерял 371 тысячу в попытке заработать на криптовалюте

Москва26 авг Вести.Житель Южно-Сахалинска 1984 года рождения обратился в полицию с заявлением о мошенничестве: мужчина лишился 371 тысячи рублей при попытке подзаработать, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

В период с 20 по 24 августа текущего года неизвестные лица, используя изощренную схему обмана под предлогом инвестирования на криптовалютной бирже, похитили 371 000 рублей из его личных сбережений написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Следователи сразу направили запрос в банк для приостановки движения похищенных денег.