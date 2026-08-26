Полиция Южно-Сахалинска раскрыла романтическое мошенничество на 650 тысяч рублей Молодая южносахалинка влюбилась по переписке и отдала мошеннику 650 тысяч рублей

Москва26 авг Вести.Жительница Южно-Сахалинска 24 лет обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Виртуальный знакомый сделал все, чтобы охмурить девушку, а потом обманом выманил у нее крупную сумму денег и перестал выходить на связь, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Потерпевшая познакомилась с молодым человеком в одном из мессенджеров, их общение быстро переросло в симпатию. В какой-то момент мужчина рассказал девушке, что тяжело болен, ему требуются деньги на операцию, а когда он поправится, обязательно все вернет.

Поверив его словам и искренне желая помочь, девушка перевела все свои сбережения на его личный банковский счет. При этом пара так ни разу и не встретилась. Однако, как только крупная сумма – 650 000 рублей – оказалась на счету злоумышленника, он мгновенно прекратил всякое общение. Молодой человек заблокировал потерпевшую и исчез из ее жизни так же внезапно, как и появился. Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась за помощью в полицию написали в пресс-службе

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого: им оказался 23-летний иностранный гражданин, проживающий в городе Холмске. Молодой человек задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Ведется следствие.