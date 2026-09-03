Полиция на Сахалине задержала подозреваемого в краже велосипеда

На Сахалине задержан подозреваемый в краже велосипеда Полиция на Сахалине задержала подозреваемого в краже велосипеда

Москва3 сен Вести.Полиция Сахалинской области задержала похитителя велосипеда, ущерб составил 23 тысячи рублей, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что 2 августа 2026 года ранее судимый 39-летний фигурант зашел в подъезд жилого дома и украл там велосипед, не оборудованный противоугонной системой. Мужчина взял велосипед, покатался и потом продал его неизвестному за 1 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже говорится в сообщении

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.