Москва3 сенВести.Полиция Сахалинской области задержала похитителя велосипеда, ущерб составил 23 тысячи рублей, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Установлено, что 2 августа 2026 года ранее судимый 39-летний фигурант зашел в подъезд жилого дома и украл там велосипед, не оборудованный противоугонной системой. Мужчина взял велосипед, покатался и потом продал его неизвестному за 1 500 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о кражеговорится в сообщении
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.