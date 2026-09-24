Житель Приморья подозревается в краже грузовика В Приморье возбуждено дело по факту кражи грузовика стоимостью 800 тысяч рублей

Москва24 сен Вести.В Уссурийске возбуждено уголовное дело о хищении грузового автомобиля, злоумышленник задержан, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В полицию Уссурийска поступило заявление местного жителя о хищении грузового автомобиля, припаркованного на улице Тупиковая. Причиненный заявителю ущерб составил 800 тысяч рублей.

Выяснялось, что в момент кражи доступ в салон транспортного средства был беспрепятственным, а двигатель запускался с помощью отвертки, лежащей в бардачке. Камеры наружного видеонаблюдения помогли установить местонахождение транспорта. Похищенный грузовик был обнаружен в селе Дальнее Михайловского района. Задержан 42-летнего ранее судимый житель села Степное. Он признался, что заприметил стоящий незапертый автомобиль и решил похитить его. Он спрятал грузовик во дворе у родственника, перекрасил машину и удалил государственные знаки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело Подозреваемый задержан говорится в сообщении

Автомобиль возвращен законному владельцу.