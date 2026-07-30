Москва30 июлВести.Дома у 40-летнего жителя Индустриального района Хабаровска полицейские обнаружили и изъяли настоящую лабораторию, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.
По данным ведомства, изъято два специализированных термобокса для выращивания конопли, семь кустов в горшках, оборудование для домашней агрономии, устройство для измельчения высушенной растительной массы. А также 510 граммов готовой к употреблению марихуаны в стеклянных банках, 187 граммов частей конопли, находившихся в процессе сушки. Задержанный пояснил, что выращивал растения и изготавливал наркотики для себя.
Возбуждено уголовное делоотмечается в сообщении
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.