Москва30 июл Вести.Дома у 40-летнего жителя Индустриального района Хабаровска полицейские обнаружили и изъяли настоящую лабораторию, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По данным ведомства, изъято два специализированных термобокса для выращивания конопли, семь кустов в горшках, оборудование для домашней агрономии, устройство для измельчения высушенной растительной массы. А также 510 граммов готовой к употреблению марихуаны в стеклянных банках, 187 граммов частей конопли, находившихся в процессе сушки. Задержанный пояснил, что выращивал растения и изготавливал наркотики для себя.

Возбуждено уголовное дело отмечается в сообщении

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.