Житель Забайкалья уснул на улице и лишился денег и телефона Забайкалец уснул на улице возле магазина и лишился телефона и банковской карты

Москва24 сен Вести.Житель села Погодаево Забайкальского края обратился в полицию с заявлением о краже. Он пояснил, что накануне уснул возле около продуктового магазина в селе Маргуцек, а после пробуждения обнаружил пропажу телефона и банковской карты, сообщила пресс-служба УМВД региона в мессенджере МАХ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 2009 года рождения. Молодой человек признался, что похитил чужое имущество, обнаружив его разбросанным на земле около магазина. После этого злоумышленник отправился на автозаправочную станцию, где приобрел продукты питания и сигареты на сумму около 12 000 рублей, расплатившись банковской картой заявителя написали в пресс-службе

По данному факту возбуждено уголовное дело.