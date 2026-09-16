Ранее судимый кызылчанин ограбил пенсионера на 28 тысяч и отправился в СИЗО

Полицейские Кызыла раскрыли грабеж пенсионера "по горячим следам" Ранее судимый кызылчанин ограбил пенсионера на 28 тысяч и отправился в СИЗО

Москва16 сен Вести.Сотрудники полиции Кызыла оперативно раскрыли грабеж пенсионера, задержав ранее судимого местного жителя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Республике Тыва в мессенджере МАХ.

Житель Кызыла 79 лет обратился с заявлением в полицию 10 сентября. Утром в этот день пенсионер попросил сожительницу найти мастера по ремонту печи.

Женщина привела ранее незнакомых ей мужчин, один из которых представился печником. Во время общения незнакомцы увидели, что у пенсионера в кармане лежит паспорт с денежными средствами. После проведенных работ печь начала дымить, после чего пенсионер попросил мужчин покинуть дом. Когда заявитель дошел до ворот, злоумышленник повалил его на землю, нанес удар, после чего забрал паспорт с находившимися внутри денежными средствами в сумме 28 000 рублей и скрылся написали в ведомстве

Оперативники быстро установили и задержали подозреваемого: ранее судимый 39-летний местный житель признался в содеянном. Он пояснил, что увидел у пенсионера деньги и не смог устоять. 20 000 рублей из похищенных средств он успел потратить на алкоголь. Остальная сумма и паспорт изъяты и возвращены владельцу.

В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела по статье о грабеже продолжается.