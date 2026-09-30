В Бурятии двое мужчин незаконно добыли нефрит на 9 млн рублей

Жители Бурятии незаконно добыли нефрит на 9 млн рублей В Бурятии двое мужчин незаконно добыли нефрит на 9 млн рублей

Москва30 сен Вести.Жители Бурятии незаконно добыли нефрит стоимостью 9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Не имея лицензии на пользование недрами, двое мужчин добыли 178 камней природного минерала общим весом 2,7 тонны.

В Окинском районе мужчины в течение нескольких дней осуществляли незаконную добычу нефрита, используя бензиновый отбойный молоток и строительный лом говорится в сообщении на сайте ведомства

Как уточняется, полезные ископаемые транспортировались к месту временного хранения на снегоходе и самодельных санях.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли нефрит у "черных старателей". Возбуждено уголовное дело.