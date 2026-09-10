Москва10 сенВести.В Хабаровском крае задержан гражданин иностранного государства по уголовному делу о хищении драгоценных металлов на общую сумму более 4,2 млн рублей с золотодобывающего предприятия. Об этом сообщил региональный главк МВД России.
Установлено, что 47‑летний бригадир предприятия систематически изымал золотосодержащий концентрат на этапе промывки, прятал похищенное, а затем попытался вывезти его за пределы предприятия. По данным экспертизы, изъято свыше 400 гр золота и около 13 гр серебра — рыночная стоимость похищенного превышает 4,2 млн рублейговорится в канале ведомства на платформе MAX
В полиции уточнили, что иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы.