Иностранец похитил драгметаллы на 4,2 млн рублей с рудника в Хабаровском крае

Драгметаллы на 4,2 млн рублей похитил иностранец на руднике в Хабаровском крае Иностранец похитил драгметаллы на 4,2 млн рублей с рудника в Хабаровском крае

Москва10 сен Вести.В Хабаровском крае задержан гражданин иностранного государства по уголовному делу о хищении драгоценных металлов на общую сумму более 4,2 млн рублей с золотодобывающего предприятия. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

Установлено, что 47‑летний бригадир предприятия систематически изымал золотосодержащий концентрат на этапе промывки, прятал похищенное, а затем попытался вывезти его за пределы предприятия. По данным экспертизы, изъято свыше 400 гр золота и около 13 гр серебра — рыночная стоимость похищенного превышает 4,2 млн рублей говорится в канале ведомства на платформе MAX

В полиции уточнили, что иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы.