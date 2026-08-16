Москва16 авгВести.В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на ломбард. Об этом сообщает МВД РФ в MAX.
Сообщение о хищении ювелирных изделий из одного из ломбардов Ижевска поступило в вечернее время в дежурную часть. Полиция выяснила, что неизвестный мужчина в кепке и капюшоне вошел в помещение с ножом, разбил рукояткой стекла витрины и похитил драгоценности: 5 золотых цепочек и 2 золотых браслета.
Ущерб составил 300 000 рублейговорится в сообщении
Подозреваемого задержали. Это 40-летний ранее судимый житель Воткинска. Похищенное изъято. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.