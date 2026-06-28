В Сочи задержали мужчину, ударившего женщину и укравшего у нее кольцо

В Сочи задержан грабитель, похитивший золотое кольцо у женщины В Сочи задержали мужчину, ударившего женщину и укравшего у нее кольцо

Москва28 июн Вести.В Сочи полицейские задержали злоумышленника, который похитил у женщины кольцо. Об этом сообщило УВД по городу в своем Telegram-канале.

По данным полиции, местная жительница познакомилась с мужчиной, они вместе гуляли по городу и пили алкоголь. Под утро на улице Ленина новый знакомый ударил ее по голове, сорвал с пальца золотое кольцо и скрылся. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции Адлерского района опросили потерпевшую и изучили записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили в короткие сроки. Им оказался ранее судимый уроженец Самарской области. Его оперативно задержали. Кольцо изъято и возвращено владелице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы.

В отношении приезжего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Ему грозит до 7 лет лишения свободы говорится в публикации

Мужчина заключен под стражу.