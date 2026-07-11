В Сочи задержали приезжего, приставшего к женщине и ее детям

Мужчину из Кропоткина, приставшего к женщине и ее детям, задержали в Сочи В Сочи задержали приезжего, приставшего к женщине и ее детям

Москва11 июл Вести.Сочинские полицейские задержали 49-летнего приезжего из города Кропоткин, который приставал к женщине и ее детям, сообщает УМВД Краснодарского края в мессенджере MAX.

С заявлением о приставаниях и неадекватном поведении мужчины в дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по Сочи обратилась жительница Ростова-на-Дону.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали 49-летнего приезжего из города Кропоткина говорится в публикации

В отношении задержанного составили административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.