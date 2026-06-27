Полицейские установили личность мужчины, напавшего на супругов в Новороссийске

Личность агрессора, напавшего на семейную пару в Новороссийске, установлена Полицейские установили личность мужчины, напавшего на супругов в Новороссийске

Москва27 июн Вести.Сотрудники полиции выяснили личность мужчины, который ночью 22 июня напал на мужа и жену в Новороссийске, сообщает ГУ МВД России Краснодарского края в мессенджере MAX.

Агрессором оказался 31-летний ранее судимый местный житель говорится в публикации

Ранее в полицию Новороссийска обратилась 22-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестный избил ее супруга, а у нее похитил телефон. 30-летний муж заявительницы был госпитализирован.

Телефон позднее был найден на месте происшествия.

Проводится проверка. Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью.