Москва4 июлВести.Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в социальных сетях видео, где мужчина несет ребенка вверх ногами, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Сочи в мессенджере МАХ.
Уточняется, что инспекторы ПДН Красной Поляны быстро установили личность молодого человека: 29-летний молодой человек приехал из Республики Коми.
Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента. Со слов самого отца, он пытался таким необычным способом успокоить расплакавшегося сынаотметили в пресс-службе
По результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка.