Полиция Сочи проверяет мужчину, который нес младенца вниз головой МВД Сочи оценит действия уроженца Коми, несшего маленького сына вверх ногами

Москва4 июл Вести.Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в социальных сетях видео, где мужчина несет ребенка вверх ногами, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Сочи в мессенджере МАХ.

Уточняется, что инспекторы ПДН Красной Поляны быстро установили личность молодого человека: 29-летний молодой человек приехал из Республики Коми.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента. Со слов самого отца, он пытался таким необычным способом успокоить расплакавшегося сына отметили в пресс-службе

По результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка.