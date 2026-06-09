Маленького мальчика без одежды заметили на проезжей части в Тюмени В Тюмени на дороге обнаружили маленького раздетого мальчика

Москва9 июн Вести.Жители Тюмени заметили на дороге маленького мальчика, на котором не было одежды. Они сняли ребенка на видео и выложили в соцсети, после чего прокуратура Тюменской области начала проверку. Об этом ведомство сообщило в MAX.

В социальных сетях распространяется видео о нахождении малолетнего без одежды на проезжей части в г. Тюмени без сопровождения взрослых говорится в сообщении

Позже ТАСС сообщил, что законный представитель мальчика найден. Обстоятельства инцидента выясняются. Агентство пишет, что ребенок стоял на дороге в одном подгузнике.