Полиция Забайкалья изъяла у пары из Читы 114 тысяч пачек сигарет на 16 млн руб.

Супруги из Читы подозреваются в особо крупном обороте немаркированного табака Полиция Забайкалья изъяла у пары из Читы 114 тысяч пачек сигарет на 16 млн руб.

Москва18 авг Вести.Супружеская пара из Читы уличена сотрудниками полиции в обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.

Мужчина 54 лет и его пятидесятилетняя супруга купили крупную партию сигарет без обязательной маркировки, а также с акцизными марками иностранного государства для последующей перепродажи в РФ. Табачную продукцию они сбывали мелким оптом местным предпринимателям.

В ходе обысков оперативники при поддержке бойцов Росгвардии изъяли из припаркованного возле частного дома фигурантов автомобиля "Мазда Титан" около 40 тысяч пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью порядка шести миллионов рублей. Еще около 7,4 тысячи пачек нелегальных сигарет стоимостью свыше 10 миллионов рублей правоохранители обнаружили в арендованном супругами гаражном боксе отметили в ведомстве

Весь табак отправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки фальсификата в регион и выявляют возможных соучастников противоправной деятельности задержанных.