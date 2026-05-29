Продавец оружейного магазина в Чите арестован за незаконную продажу 200 патронов

Москва29 мая Вести.Суд в Чите арестовал продавца оружейного магазина за незаконную продажу патронов. Об этом сообщает забайкальский региональный главк МВД России.

Факт незаконной продажи 200 патронов мужчине, который не имел соответствующего разрешения на приобретение и хранение боеприпасов, был выявлен оперативниками УФСБ России по Забайкальскому краю уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В отношении 52-летнего продавца специализированого магазина для охотников возбуждено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов (ч. 5 ст. 222 УК РФ).