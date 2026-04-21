В Кыштыме задержан мужчина за передачу наркотиков в колонию с помощью арбалета

Москва21 апр Вести.В Кыштыме Челябинской области пресечена поставка наркотиков в колонию с использованием арбалета. Подробности рассказали в MAX полиции региона.

Злоумышленник - ранее судимый житель Еманжелинского района 1994 г.р. - задержан. Изъят арбалет и стрела со свертком, в котором находилось наркотическое вещество. У задержанного при обыске найдена еще одна стрела с веществом.

Экспертиза показала, что внутри свертка находилась марихуана, общий вес 33 грамма. Возбуждено уголовное дело.