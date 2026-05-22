Полиция Забайкалья задержала машину, в которой перевозили наркотики Автомобиль, в котором перевозили 1,5 кг наркотиков, задержала полиция Забайкалья

Москва22 мая Вести.Сотрудники полиции после преследования остановили автомобиль, в котором перевозили 1,5 кг высушенной марихуаны, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в апреле 2026 года на федеральной трассе Чита – Хилок в районе села Новая Кука. Сотрудники УНК и наряд Госавтоинспекции в ходе преследования остановили Toyota Kluger, в которой находились двое жителей Читы 1989 и 1992 годов рождения.

Во время погони пассажир транспортного средства выбросил из салона два мешка с неизвестным содержимым... В мешках находилась растительная масса с характерным запахом конопли. По результатам экспертизы установлено, что в изъятом сырье содержится 1,5 килограмма высушенной марихуаны, что является крупным размером отметили в пресс- службе

Позже задержанные пояснили, что перевозили марихуану из Республики Бурятия в Читу для личного потребления. Заметив сотрудников Госавтоинспекции, мужчины попытались скрыться и избавиться от наркотиков.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.