Экс-директор школы в Бурятии будет осужден за мошенничество и взятки на 500 тыс.

Бывший директор школы в Бурятии пойдет под суд за мошенничество и взятки Экс-директор школы в Бурятии будет осужден за мошенничество и взятки на 500 тыс.

Москва6 июл Вести.Бывший директор СОШ №43 города Улан-Удэ предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и получении взятки, совершенном с ее вымогательством, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

Следствием установлено, что в конце декабря 2023 года обвиняемый издал приказ о выплате премий ряду работников школы, а затем потребовал у них вернуть ему денежные средства и получив таким путем взяток на общую сумму 380 тыс. рублей, которые использовал по своему усмотрению отметили в пресс-службе

Кроме того, мужчина, который не входил в приемочную комиссию по контракту о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы, потребовал у подрядчика за беспрепятственную приемку работ в августе 2021 года взятку в виде услуг по ремонту его автомобиля. Эти работы обошлись подрядчику в 119 тыс. рублей, после чего директор потребовал приобрести ему квартиру стоимостью более 2-х млн рублей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.