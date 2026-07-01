Москва1 июлВести.Директор юридического лица в Забайкальском крае привлечен к административной ответственности за незаконное оформление на работу бывшего государственного служащего, ему грозит штраф, сообщается в MAX-канале Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.
Надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что фирма заключила трудовой договор с бывшим работником транспортной полиции. Организация несвоевременно уведомила бывшего работодателя о его новом трудоустройстве.
Директор юридического лица привлечен к административной ответственности по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего госслужащегоотмечается в сообщении
Суд назначил руководителю штраф в размере 20 тысяч рублей.