Бывший полицейский в Чувашии оштрафован за попытку выехать заграницу В Чувашской Республике экс-полицейский оштрафован за попытку покинуть страну

Москва29 июн Вести.Экс-сотрудник МВД оштрафован на 200 тысяч рублей за несоблюдение правил обращения с государственной тайной. Об этом сообщает MK.RU.

Фигурант дела в период с 2017 по 2024 год занимал разные посты в структурах МВД, имея при этом доступ к секретным материалам, относящимся к государственной тайне говорится в сообщении

После увольнения в отношении бывшего сотрудника МВД оформили заключение о том, что он владеет конфиденциальными данными, и ему запрещено покидать пределы России до ноября 2025 года.

Но в марте 2025 года мужчина попытался пересечь границу и отправиться в Киргизию. Суд установил, что своими действиями он нарушил законодательство в сфере защиты секретной информации и выписал штраф.