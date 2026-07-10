В аэропорту Махачкалы задержали мужчину с 177 млн рублей в чемоданах

Пассажир рейса Махачкала – Бишкек пытался вывезти 177 млн рублей в чемоданах В аэропорту Махачкалы задержали мужчину с 177 млн рублей в чемоданах

Москва10 июл Вести.В Дагестане таможенники не дали вывезти из страны 177 миллионов рублей - наличные нашли в багаже пассажира, летевшего в Бишкек. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба на платформе MAX.

38-летний мужчина пытался провезти деньги в чемоданах через аэропорт Махачкалы.

В аэропорту Махачкалы сотрудники таможни остановили попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных – 177 млн рублей. Пачки денег обнаружили в чемоданах 38-летнего россиянина, следовавшего в Бишкек говорится в публикации

Заявив, что получил их от продажи недвижимости, мужчина показал договор купли-продажи и расходные ордеры. Однако эти бумаги не соответствовали требованиям законодательства, поэтому вывоз валюты запретили.

С 1 апреля в России действуют новые правила: вывозить можно только суммы свыше 100 тысяч долларов и только через воздушные пункты, причем обязательно с подтверждением из банка. Без таких документов крупные суммы за границу не пропускают.