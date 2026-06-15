Пассажирка из Турции пыталась провезти в Москву сумку Hermes за 3 млн рублей

Россиянка пыталась нелегально ввезти из Турции люксовую сумку за 3 млн рублей Пассажирка из Турции пыталась провезти в Москву сумку Hermes за 3 млн рублей

Москва15 июн Вести.В подмосковном аэропорту Жуковский таможенники обнаружили у прибывшей из Турции россиянки незадекларированную сумку Hermes стоимостью 3 миллиона рублей, девушке предстоит выплатить штраф крупный штраф, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Отмечается, что 24-летнюю девушку остановили на зеленом коридоре в рамках выборочного контроля. В ручной клади она пыталась пронести дорогостоящую сумку Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной коробке. У нее также имелась квитанция на покупку. При этом цена была зачеркнута таким образом, чтобы затруднить распознавание суммы.

Пассажирка пояснила, что сумку ей подарил знакомый, о необходимости заполнения декларации она не знала. Экспертиза установила, что изделие оригинальное и выполнено из натуральной кожи теленка говорится в сообщении

На девушку возбудили дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Суд назначил ей штраф в размере 861 тысячи рублей.

Люксовую сумку у нее изъяли.