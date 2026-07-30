Москва30 июлВести.В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили в багаже 41-летней пассажирки, прибывшей из Турции, 17 кг незадекларированных украшений и сумок известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Женщину остановили на "зеленом" коридоре в рамках выборочного контроля.
В двух ее чемоданах были выявлены браслет, серьги и колье брендов Messika и Chanel, туфли, очки, сумки и кошельки Gucci, Prada, Chanel, Balenciaga, а также швейцарские карманные часы Audemars Piguet x Swatch Royal Pop Lanрассказала пресс-секретарь Уральского таможенного управления Дарья Федорова
Все изделия общей стоимостью 4 млн рублей находились в фирменных упаковках. Женщина пояснила, что привезла товары для себя и в подарок друзьям.
Дело об административном правонарушении возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушительнице грозит штраф до двукратной стоимости незадекларированных товаров с их возможной конфискацией.