В Забайкалье ради покупки бензина без очереди мужчина переоделся в полицейского

Житель Забайкалья переоделся в полицейского, чтобы купить бензин без очереди В Забайкалье ради покупки бензина без очереди мужчина переоделся в полицейского

Москва7 июл Вести.В Забайкалье привлечен к ответственности мужчина, который незаконно использовал форму полиции для заправки машины вне очереди, сообщает портал "МВД МЕДИА".

Как отмечается в публикации, административное правонарушение было выявлено полицейскими в ходе профилактических мероприятий на автозаправочных станциях.

В ходе просмотра записей с камер наблюдения было обнаружено видео, на котором мужчина в форменном обмундировании требовал от кассира АЗС обслужить его вне очереди говорится в сообщении

Правоохранители оперативно установили личность нарушителя и задержали его. 21-летний местный житель пояснил, что приобрел форму через интернет.

Он представился участковым уполномоченным полиции и заправил личный автомобиль во внеочередном порядке, пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении молодого человека был составлен протокол об административных правонарушениях. Ему грозит штраф и конфискация форменной одежды.