Москва7 июлВести.В Забайкалье привлечен к ответственности мужчина, который незаконно использовал форму полиции для заправки машины вне очереди, сообщает портал "МВД МЕДИА".
Как отмечается в публикации, административное правонарушение было выявлено полицейскими в ходе профилактических мероприятий на автозаправочных станциях.
В ходе просмотра записей с камер наблюдения было обнаружено видео, на котором мужчина в форменном обмундировании требовал от кассира АЗС обслужить его вне очередиговорится в сообщении
Правоохранители оперативно установили личность нарушителя и задержали его. 21-летний местный житель пояснил, что приобрел форму через интернет.
Он представился участковым уполномоченным полиции и заправил личный автомобиль во внеочередном порядке, пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении молодого человека был составлен протокол об административных правонарушениях. Ему грозит штраф и конфискация форменной одежды.