Житель Камчатки осужден за избиение друга из ревности Камчадал получил условный срок за избиение друга, навестившего его бывшую

Москва27 авг Вести.Полгода лишения свободы условно с испытательным сроком в один год назначил мировой суд Елизовского района 37-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

… подсудимый, узнав, что в доме бывшей девушки находится его друг, приехал к месту ее жительства, зашел в дом, избил приятеля, нанеся ему не менее пяти ударов по лицу, голове и телу. В результате нападения потерпевший получил перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму, повреждения квалифицированы как вред здоровью средней тяжести написали в пресс-службе

Мужчина признал вину, раскаялся в своих действиях, извинился перед пострадавшим. Суд учел это как смягчающие обстоятельства. Помимо основного наказания, суд взыскал в пользу потерпевшего 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.