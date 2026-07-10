Пикаперу за тайную съемку девушек может грозить до двух лет тюрьмы

Юрист рассказал, чем рискует пикапер за тайную видеосъемку женщин Пикаперу за тайную съемку девушек может грозить до двух лет тюрьмы

Москва10 июл Вести.Пикап-блогеру, тайно снимавшему девушек при помощи умных очков Ray-Ban, может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Как сообщил изданию NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, уголовное преследование наступает в случае целенаправленного сбора информации о частной жизни человека.

Само по себе ведение видеозаписи в общественном месте не всегда является правонарушением, однако обнародование и дальнейшее использование изображения человека по общему правилу допускаются только с его согласия. Уголовная ответственность возможна не за любое применение скрытой камеры, а при наличии дополнительных обстоятельств. Если без согласия женщины целенаправленно собирались или распространялись сведения о ее частной жизни, составляющие личную или семейную тайну, действия могут подпадать под часть 1 статьи 137 УК РФ, предусматривающую в том числе лишение свободы на срок до двух лет поделился Жорин

Юрист пояснил, что если девушка выступает главным героем ролика, то автор не сумеет оправдать публикацию тем, что запись велась в кафе, на улице или ином общественном месте. Исключением, по словам адвоката, являются ситуации, когда человек попал в кадр случайно и не выступает основным объектом съемки.

Как отметил Жорин, пострадавшая имеет право требовать удаления материала из сети, запрета его дальнейшего распространения и выплаты компенсации морального вреда. Если ролик смонтирован и дополнен комментариями таким образом, что у аудитории формируется ложное и порочащее мнение о девушке - например, ее необоснованно представляют "легкодоступной", - то дополнительно может применяться статья 152 ГК РФ.

В таком случае можно требовать удаления материала, опровержения недостоверных сведений и компенсации морального вреда. При этом доказывать соответствие распространенных утверждений действительности обязан их автор заключил адвокат

Ранее стало известно, что девушки заметили новое явление среди пикап-блогеров, которые фиксируют свои "успешные свидания" при помощи умных очков. Такие скрытые записи впоследствии применяются для монтажа роликов, где женщин выставляют легкодоступными.