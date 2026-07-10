Москва10 июлВести.Пикап-блогеру, тайно снимавшему девушек при помощи умных очков Ray-Ban, может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Как сообщил изданию NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, уголовное преследование наступает в случае целенаправленного сбора информации о частной жизни человека.
Само по себе ведение видеозаписи в общественном месте не всегда является правонарушением, однако обнародование и дальнейшее использование изображения человека по общему правилу допускаются только с его согласия. Уголовная ответственность возможна не за любое применение скрытой камеры, а при наличии дополнительных обстоятельств. Если без согласия женщины целенаправленно собирались или распространялись сведения о ее частной жизни, составляющие личную или семейную тайну, действия могут подпадать под часть 1 статьи 137 УК РФ, предусматривающую в том числе лишение свободы на срок до двух летподелился Жорин
Юрист пояснил, что если девушка выступает главным героем ролика, то автор не сумеет оправдать публикацию тем, что запись велась в кафе, на улице или ином общественном месте. Исключением, по словам адвоката, являются ситуации, когда человек попал в кадр случайно и не выступает основным объектом съемки.
Как отметил Жорин, пострадавшая имеет право требовать удаления материала из сети, запрета его дальнейшего распространения и выплаты компенсации морального вреда. Если ролик смонтирован и дополнен комментариями таким образом, что у аудитории формируется ложное и порочащее мнение о девушке - например, ее необоснованно представляют "легкодоступной", - то дополнительно может применяться статья 152 ГК РФ.
В таком случае можно требовать удаления материала, опровержения недостоверных сведений и компенсации морального вреда. При этом доказывать соответствие распространенных утверждений действительности обязан их авторзаключил адвокат
Ранее стало известно, что девушки заметили новое явление среди пикап-блогеров, которые фиксируют свои "успешные свидания" при помощи умных очков. Такие скрытые записи впоследствии применяются для монтажа роликов, где женщин выставляют легкодоступными.