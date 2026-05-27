Фото потерпевший по делу о педофилии блогера Поднебесного изучат эксперты Потерпевшей по делу блогера Поднебесного назначили портретную экспертизу

Москва27 мая Вести.Портретную экспертизу – габитоскопию – назначили потерпевшей по делу блогера Алексея Поднебесного. Об этом сообщила в Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Поднебесный обвиняется в половой связи с несовершеннолетней. Сейчас он освобожден из СИЗО, в качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий.

Экспертиза назначена в отношении потерпевшей. Специально обученным людям предстоит ответить суду в каком возрастном периоде она (потерпевшая) запечатлена на фото и видео в момент совершения в отношении нее деяний, вменяемых Поднебесному пишет Лебедева

Габитоскопия нужна, поскольку сама девушка утверждала, что соврала Поднебесному о своем возрасте. Она сказала, что ей 23 года, в то время как биологическая экспертиза установила возрастной период от 15 до 17 лет.

Суду нужно определить, осознавал ли Поднебесный, исходя из внешности девушки, что она не достигла 16 лет.