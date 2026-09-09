Подростка осудили за двойное убийство из ревности в Иркутской области

В Иркутской области подростка отправили в колонию за двойное убийство Подростка осудили за двойное убийство из ревности в Иркутской области

Москва9 сен Вести.Шелеховский городской суд Иркутской области вынес приговор 15-летнему юноше по делу об убийстве 14-летней знакомой и ее 23-летней соседки, он отправится в колонию на восемь лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что 12 декабря 2025 года школьник из ревности в подъезде жилого дома зарезал свою подругу. Когда на крики о помощи выбежала соседка, чтобы пресечь преступление, юноша набросился на нее и нанес ей пять ножевых ранений. После этого он продолжил убивать девочку.

Всего он причинил девочке 41 колото-резаное ранение. От полученных повреждений пострадавшие скончались в реанимационном отделении районной больницы.

С учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии говорится в сообщении

Он также долен будет выплатить 5 миллионов рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение.

Приговор в законную силу не вступил.