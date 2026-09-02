Москва2 сенВести.Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Чебоксарах, сообщили в СУ СК РФ по Чувашской Республике.
Как стало известно, по делу проходит сверстник убитой - 15-летний подросток.
Преступление было совершено вечером в минувший вторник, 1 сентября, в квартире дома на проспекте Тракторостроителей.
По версии следствия … обвиняемый … в ходе ссоры со своей 15-летней знакомой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, задушил ееговорится в заявлении ведомства в MAX
В настоящее время фигурант задержан и уже признал вину. Следствие планирует ходатайствовать об аресте молодого человека.