Известны подробности задержания обвиняемого в убийстве в Ростовской области

Появилось видео задержания мужчины, обвиняемого в убийстве девочки Известны подробности задержания обвиняемого в убийстве в Ростовской области

Москва14 авг Вести.Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем МАХ-канале видео с задержания обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Ростовской области.

Преступление было совершено вечером, 13 августа. Девочку с многочисленными ножевыми ранениям нашел местный житель на обочине дороги в поселке Пригородном Красносулинского района.

В дежурную часть МО МВД России "Красносулинский" поступило сообщение от местного жителя о том, что, возвращаясь домой на автомобиле, он увидел на обочине дороги девушку с многочисленными ножевыми ранениями говорится в сообщении

Девочку экстренно госпитализировали в больницу, но она скончалась, несмотря на оперативно оказанную медпомощь.

Предварительно установлено, что предполагаемый убийца и жертва поссорились, и фигурант нанес девушке множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия. Его оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело.