Возбуждено дело по факту убийства девочки в Ростовской области Из-за убийства 14-летней девочки в Ростовской области возбудили уголовное дело

Москва14 авг Вести.После убийства местным жителем 14-летней девочки-подростка Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело (ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером, 13 августа на обочине дороги в поселке Пригородном проезжавший мимо местный житель обнаружил девочку-подростка с множественными ножевыми ранениями. Он вызвал экстренные службы. Девочку госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 21-летний местный житель, который в настоящее время задержан говорится в сообщении

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы и иные вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. Сейчас ведется допрос свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз.