Москва14 авгВести.После убийства местным жителем 14-летней девочки-подростка Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело (ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером, 13 августа на обочине дороги в поселке Пригородном проезжавший мимо местный житель обнаружил девочку-подростка с множественными ножевыми ранениями. Он вызвал экстренные службы. Девочку госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 21-летний местный житель, который в настоящее время задержанговорится в сообщении
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы и иные вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. Сейчас ведется допрос свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз.